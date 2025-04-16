Ржавый крест среди травы: Могила главного Ивана-Царевича советского кино найдена заброшенной в Крыму

На старом кладбище в Ялте журналисты программы «Малахов» обнаружили заброшенную могилу советского актёра Алексея Катышева, известного зрителям по фильмам «Огонь, вода и медные трубы» и «Варвара-краса, длинная коса». Артист, на котором выросло не одно поколение телезрителей, ушёл из жизни в 2005 году, ему было всего 57 лет.

Могила оказалась в удручающем состоянии: памятник отсутствует, а на месте надгробия — ржавый металлический крест с выцветшей табличкой. Судя по всему, за захоронением давно никто не ухаживает.

Могила советского актёра Алексея Катышева. Кадр из передачи © «Малахов» / «Россия»

Судьба актёра сложилась трагично. В начале 1970-х он был востребован, но вскоре оставил кинематограф по настоянию жены. После этого в течение двух десятилетий работал водителем молоковоза. Отказ от творческой реализации, бытовые трудности и личные потрясения привели его к алкоголизму.

Одна из вечеринок с друзьями обернулась для него тюремным заключением — его обвинили в групповом изнасиловании. Однако спустя месяц Катышев оказался на свободе: потерпевшая отозвала заявление после того, как один из участников инцидента предложил ей выйти за него замуж.

В 1993 году предприятие, на котором работал бывший актёр, закрылось. Спустя несколько лет жена выставила его из дома, не выдержав пьянства. Некоторое время он жил у матери, но после её смерти лишился последнего прибежища — родственники завладели квартирой, оставив Катышева без крыши над головой.

Последние годы жизни он провёл в нищете, пока одна из бывших коллег не узнала его и не предложила приют. Несмотря на краткий луч света в конце жизненного пути, актёр ушёл из жизни забытым и одиноким.