«Стыдно становится»: Агутин рассказал о спивающихся коллегах

Российские музыканты, заработавшие себе алкогольную зависимость в период эстрадных выступлений, были вынуждены раньше срока завершать карьеру, чтобы не спиться окончательно. Об этом рассказал певец Леонид Агутин в подкасте Александра Соколовского.

«Две проблемы у музыкантов по жизни: алкоголь и его отсутствие. С этим очень тяжело справиться. Ты постоянно насильственным образом вытаскиваешь из себя фермент удовольствия, ты должен его выделять, выступая. Ты его получаешь и подсаживаешься на это. Ты как будто уже немножко прибухнул и тебе надо продолжать», — объяснил Агутин.

Он добавил, что ему пришлось завершить сотрудничество со многими музыкантами, которые не могли справиться с пристрастием к алкоголю. Певец признаётся, ему становится стыдно за таких коллег и приходится с ними прощаться, хоть это и обидно до слёз. Сейчас, по словам Агутина, это нормальные люди, живущие обычной жизнью и бросившие пить. Однако в период концертов они не смогли победить в себе тягу к спиртному, отметил певец. Сейчас в коллективе Агутина остались самые стойкие и новички.