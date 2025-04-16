Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 апреля, 11:40

Назначенный Киевом губернатор попал под артобстрел на месте удара по Херсону

Назначенный Киевом глава городской военной администрации Херсона Роман Мрочко попал под обстрел во время записи видеообращения. Инцидент произошёл, когда он прибыл на место, где ранее был нанесён авиаудар по пункту размещения Вооружённых сил Украины в ледовом дворце Таврического микрорайона.

На кадрах видно, как Мрочко рассказывает о последствиях удара по ледовой арене. Внезапно раздался свист приближающегося артиллерийского снаряда. Градоначальник мгновенно замолкает, пригибается и падает на землю, а затем быстро поднимается.

На Украине сообщили о гибели ещё одного военного при ударе по Сумам
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Ранее в Интернете появилось видео, на котором запечатлен точный удар российских Военно-воздушных сил по расположению украинских войск в Херсоне. Разведывательный дрон зафиксировал, как четыре авиационные бомбы попали в цель. По предварительной информации, были применены бомбы ФАБ-500.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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