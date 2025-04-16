Назначенный Киевом губернатор попал под артобстрел на месте удара по Херсону

Назначенный Киевом глава городской военной администрации Херсона Роман Мрочко попал под обстрел во время записи видеообращения. Инцидент произошёл, когда он прибыл на место, где ранее был нанесён авиаудар по пункту размещения Вооружённых сил Украины в ледовом дворце Таврического микрорайона.

На кадрах видно, как Мрочко рассказывает о последствиях удара по ледовой арене. Внезапно раздался свист приближающегося артиллерийского снаряда. Градоначальник мгновенно замолкает, пригибается и падает на землю, а затем быстро поднимается.