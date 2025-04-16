Дрон снял на видео удар ФАБ-500 по Ледовому дворцу с наёмниками в Херсоне

В Сети появилось видео точного удара российских ВКС по месту размещения украинских военных в Херсоне. Разведывательный беспилотник зафиксировал попадание четырех авиационных бомб по цели. По предварительным данным, использовались ФАБ-500.

Как сообщает «Военное обозрение», удар был нанесён по Ледовому дворцу, который украинская сторона использовала как временный пункт дислокации войск. В здании могли находиться иностранные наёмники.