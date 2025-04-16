Дрон снял на видео удар ФАБ-500 по Ледовому дворцу с наёмниками в Херсоне
Кадр из видео © Telegram / Военное обозрение
В Сети появилось видео точного удара российских ВКС по месту размещения украинских военных в Херсоне. Разведывательный беспилотник зафиксировал попадание четырех авиационных бомб по цели. По предварительным данным, использовались ФАБ-500.
Как сообщает «Военное обозрение», удар был нанесён по Ледовому дворцу, который украинская сторона использовала как временный пункт дислокации войск. В здании могли находиться иностранные наёмники.
По предварительным данным, удар был нанесён по ледовой арене «Фаворит» на улице 49-й Гвардейской Дивизии. Она была построена в 2009 году. Площадь объекта составляет более 2 тыс. кв.м. и насчитывает 450 зрительских мест.
А ранее российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумах. Удар был осуществлён 13 апреля с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В российском министерстве обороны подтвердили, что целью атаки было место проведения церемонии награждения украинских военных, где, по их данным, находились иностранные инструкторы.