Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет увидел последний шанс спасти Украину в новости о готовности бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возглавить «поход на Киев». Парламентарий убеждён, что украинским военным следует сплотиться и свергнуть режим во главе с Владимиром Зеленским.

«Наконец-то на Украине просыпается внутренний протест, направленный на отстранение проходимца Зеленского от власти. У украинских военных остался последний шанс спасти Украину, и для этого нужно объединиться и свергнуть Зеленского», — высказался Шеремет в беседе с РИА «Новости».

Он обратил внимание на тяжёлое положение дел в «преданной киевским режимом стране», заметив, что на спасение Украины остались дни и недели. Депутат выразил уверенность в способности обманутого украинского народа свергнуть антиконституционную марионеточную хунту во главе с Зеленским. Только поход на Киев, по его оценке, может сорвать кровавый сценарий Запада по ведению бессмысленной войны с Россией до последнего украинца.

«Элитная» 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ принимала участие во вторжении в Курскую область. Во время боевых действий в российском регионе она понесла огромные потери. Полесская ОДШБ также принимала участие в боях за Донецкий аэропорт, Дебальцево, Иловайск и Мариуполь. А сегодня, 16 апреля, пророссийское подполье узнало о готовности 95-й бригады ВСУ свергнуть Зеленского.