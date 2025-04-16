ФСБ вновь провела массовые задержания по делу челябинского Миндортранса
Два чиновника челябинского Миндортранса и бизнесмен задержаны по делу о растрате
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В Челябинской области задержали двух действующих сотрудников министерстве дорожного хозяйства и транспорта по делу о хищениях и растрате при строительстве дорог в области. В пресс-службе УФСБ по региону подтвердили факт проведения следственно-оперативных мероприятий.
Задержания в челябинском Миндортрансе. Видео © Телеграм / PogonyGalstuky
В ходе следственных действий в Миндортрансе задержаны первый заместитель начальника правового управления ведомства Станислав Куликов, его предшественник на этом посту Алексей Плюта, а также действующий заместитель начальника управления Ирина Клементьева. Также ФСБ взяли бывшего директора крупнейшего дорожного подрядчика региона ЗАО «ЮжУралАвтобан» Константина Жаботинского.
Обыски проведены по местам работы и жительства задержанных. Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения всем фигурантам.
Задержания связаны с расследованием уголовного дела, фигурантом которого является министр дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев. Чиновника и его предшественника на этом посту Дмитрия Микулика поймали ещё в феврале 2025 года за растрату бюджетных средств. Они уже дали показания и находятся под стражей.