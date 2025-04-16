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16 апреля, 12:17

Ким Чен Ын торжественно открыл квартал с небоскрёбами в Пхеньяне

Ким Чен Ын на церемонии открытия квартала с небоскрёбами в Пхеньяне. Обложка © ЦТАК

Ким Чен Ын на церемонии открытия квартала с небоскрёбами в Пхеньяне. Обложка © ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии открытия крупного жилого комплекса из высотных домов в северной части Пхеньяна. Он расположен в квартале Хвасон, включает 10 тысяч квартир и реализован в рамках государственной программы по улучшению жилищных условий граждан, сообщает агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын на церемонии открытия квартала с небоскрёбами в Пхеньяне. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын на церемонии открытия квартала с небоскрёбами в Пхеньяне. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын на церемонии открытия квартала с небоскрёбами в Пхеньяне. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын на церемонии открытия квартала с небоскрёбами в Пхеньяне. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын на церемонии открытия квартала с небоскрёбами в Пхеньяне. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын на церемонии открытия квартала с небоскрёбами в Пхеньяне. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын на церемонии открытия квартала с небоскрёбами в Пхеньяне. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын на церемонии открытия квартала с небоскрёбами в Пхеньяне. Фото © ЦТАК

Открытие состоялось 15 апреля — в день рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Во время мероприятия Ким Чен Ын перерезал традиционную красную ленту и пообщался с новосёлами, среди которых оказались представители разных профессий — учителя, рабочие и пенсионеры. Торжества сопровождались праздничным концертом с участием северокорейских артистов и завершились красочным салютом, отмечает агентство.

Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь 80-летия Победы в ВОВ
Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь 80-летия Победы в ВОВ

К слову, недавно Life.ru рассказывал про амбициозный общий проект России и КНДР. Речь идёт о строительстве моста через реку Туманная на границе стран. Оно начнётся в самом скором времени, в конце марта сообщалось, что подготовительные работы завершаются.

Юрий Лысенко
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