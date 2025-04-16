Ким Чен Ын торжественно открыл квартал с небоскрёбами в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии открытия крупного жилого комплекса из высотных домов в северной части Пхеньяна. Он расположен в квартале Хвасон, включает 10 тысяч квартир и реализован в рамках государственной программы по улучшению жилищных условий граждан, сообщает агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын на церемонии открытия квартала с небоскрёбами в Пхеньяне. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын на церемонии открытия квартала с небоскрёбами в Пхеньяне. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын на церемонии открытия квартала с небоскрёбами в Пхеньяне. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын на церемонии открытия квартала с небоскрёбами в Пхеньяне. Фото © ЦТАК

Открытие состоялось 15 апреля — в день рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Во время мероприятия Ким Чен Ын перерезал традиционную красную ленту и пообщался с новосёлами, среди которых оказались представители разных профессий — учителя, рабочие и пенсионеры. Торжества сопровождались праздничным концертом с участием северокорейских артистов и завершились красочным салютом, отмечает агентство.