Россиянок призвали «не раздвигать ноги» перед кем попало до свадьбы
Демограф Ткаченко: Женщинам не стоит «раздвигать ноги» до свадьбы
Директор Института демографического развития Руслан Ткаченко призвал женщин воздерживаться от сексуальных отношений до свадьбы, утверждая, что это поможет снизить количество абортов. Он отметил, что важно сначала удостовериться в надёжности партнёра.
«Есть женщины, которые не раздвигают ноги перед кем попало, а только после ЗАГСа. Вот ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой. Если бы вы так не делали, то абортов бы не было», — сказал Ткаченко в эфире радио «Говорит Москва».
А ранее депутат Гордумы Калужской области от ЛДПР и председатель комиссии по ЖКС Тарусы Евгений Руденко призвал женщин в солнечные дни носить мини-юбки с целью улучшения демографической ситуации в России. Тем не менее комментаторы в социальных сетях не одобрили эту идею. Они предложили депутатам также немного расслабиться и весной отказаться от ношения брюк.
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