Россиянок призвали «не раздвигать ноги» перед кем попало до свадьбы

«Есть женщины, которые не раздвигают ноги перед кем попало, а только после ЗАГСа. Вот ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой. Если бы вы так не делали, то абортов бы не было», — сказал Ткаченко в эфире радио «Говорит Москва».