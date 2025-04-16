Лука Сафронов раскрыл, как бойцы ВС РФ отблагодарили Техника за помощь армии
Лука Сафронов: Техник имел как минимум 4 благодарственных грамоты от военных РФ
Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive
Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) действительно при жизни отправлял деньги российским военным. У него было как минимум четыре благодарственных грамоты, сообщил приятель рэпера, пианист Лука Затравкин — сын Никаса Сафронова. По его словам, Техник поддерживал бойцов не только 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-го артполка, но и других воинских частей.
«Как минимум четыре благодарственных грамоты я видел у него, четыре от совершенно разных частей. Поэтому я бы не стал форсировать именно эти части, потому что ребятам в других частях может быть даже обидно. Он их тоже поддерживал, и они ему тоже писали грамоты», — подчеркнул пианист в беседе с 360.ru.
Также рэпер старался помогать трудным подросткам и детям в детских домах. По словам Затравкина, Техник проводил огромную работу со сложными детьми, это тоже можно подтвердить специальными грамотами.
Ранее стало известно, что скончавшийся в Таиланде рэпер Паша Техник и другие российские музыканты пожертвовали около 1 000 000 рублей на нужды ВС РФ в 2024 году. Он и его коллеги поддержали 106-ю воздушно-десантную Тульскую дивизию и 1182-й артиллерийский полк. Военнослужащие признались, что помнят помощь от рэпера и даже с благодарностью писали его имя на снарядах.