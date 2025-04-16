Лука Сафронов раскрыл, как бойцы ВС РФ отблагодарили Техника за помощь армии

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) действительно при жизни отправлял деньги российским военным. У него было как минимум четыре благодарственных грамоты, сообщил приятель рэпера, пианист Лука Затравкин — сын Никаса Сафронова. По его словам, Техник поддерживал бойцов не только 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-го артполка, но и других воинских частей.

«Как минимум четыре благодарственных грамоты я видел у него, четыре от совершенно разных частей. Поэтому я бы не стал форсировать именно эти части, потому что ребятам в других частях может быть даже обидно. Он их тоже поддерживал, и они ему тоже писали грамоты», — подчеркнул пианист в беседе с 360.ru.

Также рэпер старался помогать трудным подросткам и детям в детских домах. По словам Затравкина, Техник проводил огромную работу со сложными детьми, это тоже можно подтвердить специальными грамотами.