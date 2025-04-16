Стюардесса за 2 года ни разу не вышла в рейс, оформив почти тысячу дней отпуска и больничных

В авиакомпании «Россия» зафиксирован необычный кадровый случай. Согласно данным Telegram-канала «Авиаторщина», 56-летняя бортпроводница, работающая в компании более 20 лет, в последние два года находилась преимущественно на больничном и в отпуске, но при этом оставалась при деньгах.

С ноября 2022 года сотрудница оформила 750 дней временной нетрудоспособности и 239 дней отпуска, при этом продолжая получать среднемесячную зарплату в размере около 100 тысяч рублей. Согласно предоставленной информации, в указанный период женщина не выходила в рейсы, оставаясь формально трудоустроенной.

«Схема полёта» у женщины максимально простая. С ноября 2022 года у неё ноль дней рабочих, зато было 750 дней больничных и 239 дней отпуска — видимо, чтобы «отдохнуть» от больничных. На этом она умудрялась зарабатывать — от государства за больничный, от авиакомпании — отпускные. В среднем выходило более 100 тысяч рублей в месяц», — говорится в публикации.