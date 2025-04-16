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16 апреля, 12:48

Стюардесса за 2 года ни разу не вышла в рейс, оформив почти тысячу дней отпуска и больничных

Бортпроводница «России» более 2 лет подряд провела в отпуске и на больничном

Дама наслаждается отпуском (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Дама наслаждается отпуском (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

В авиакомпании «Россия» зафиксирован необычный кадровый случай. Согласно данным Telegram-канала «Авиаторщина», 56-летняя бортпроводница, работающая в компании более 20 лет, в последние два года находилась преимущественно на больничном и в отпуске, но при этом оставалась при деньгах.

С ноября 2022 года сотрудница оформила 750 дней временной нетрудоспособности и 239 дней отпуска, при этом продолжая получать среднемесячную зарплату в размере около 100 тысяч рублей. Согласно предоставленной информации, в указанный период женщина не выходила в рейсы, оставаясь формально трудоустроенной.

«Схема полёта» у женщины максимально простая. С ноября 2022 года у неё ноль дней рабочих, зато было 750 дней больничных и 239 дней отпуска — видимо, чтобы «отдохнуть» от больничных. На этом она умудрялась зарабатывать — от государства за больничный, от авиакомпании — отпускные. В среднем выходило более 100 тысяч рублей в месяц», — говорится в публикации.

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Возможно, проводница была настолько ответственной, что не хотела подвергать пассажиров риску из-за собственного недомогания, даже если за таковое она считала отсутствие желания выходить на работу. Бывали и обратные примеры: Life.ru рассказывал, как 17 февраля более 20 пассажиров сняли с самолёта авиакомпании «Россия» из-за заболевшей стюардессы.

Юрий Лысенко
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