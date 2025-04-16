ФСИН не увидела ничего криминального в продаже красной икры в СИЗО. Даже террористам

Во ФСИН не увидели оснований для изъятия красной икры и прочих деликатесов из ассортимента интернет-магазина при СИЗО. Об этом говорится в официальном ответе ведомства за подписью замдиректора ФСИН России Рустама Степаненко, направленном общественникам из «Сорок Сороков» (документ имеется в распоряжении Life.ru).

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По мнению общественного движения, лица, находящиеся в следственных изоляторах по подозрению или обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, не должны иметь возможность приобретать такие товары. Но во ФСИН считают иначе.

«Федеральный закон No 103-Ф3 и ПВР СИЗО положений, определяющих дифференцированный подход к реализации права подозреваемых и обвиняемых на приобретение продуктов питания, предметов первой необходимости, а также других промышленных товаров в зависимости от инкриминируемых им деяний, в том числе предусмотренных статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации («Терроризм»), не содержат», — говорится в ответе ведомства.

Таким образом, «реализация икры красной подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в учреждениях УИС, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации», отметили во ФСИН.