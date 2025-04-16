Психологическая обработка дронов ВС РФ сломила оборону ВСУ под Торецком

После применения психологических методов с использованием дронов трое солдат 105-й бригады территориальной обороны Украины решили сложить оружие и сдаться. По приказу командования их подразделение заняло оборонительные позиции в районе Торецка. Вскоре после этого их укрытие стало объектом интенсивного обстрела из артиллерии, танков и минометов, а затем на них напали дроны-камикадзе, сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

У Торецка дрон уговорил сдаться подразделение ВСУ. Видео © Пресс-служба Народной милиции ДНР

«Обстрел был невероятно интенсивным», — поделился пленный Сергей Семипядный.

После завершения обстрела к их позиции подлетел российский беспилотник, оборудованный громкоговорителем. С его помощью украинским солдатам донесли информацию о том, что командование их оставило, и единственный способ выжить — это немедленно прекратить сопротивление и сдаться.