Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 апреля, 12:42

Психологическая обработка дронов ВС РФ сломила оборону ВСУ под Торецком

У Торецка дрон «уговорил» трёх солдат ВСУ сдаться в плен российским военным

После применения психологических методов с использованием дронов трое солдат 105-й бригады территориальной обороны Украины решили сложить оружие и сдаться. По приказу командования их подразделение заняло оборонительные позиции в районе Торецка. Вскоре после этого их укрытие стало объектом интенсивного обстрела из артиллерии, танков и минометов, а затем на них напали дроны-камикадзе, сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

У Торецка дрон уговорил сдаться подразделение ВСУ. Видео © Пресс-служба Народной милиции ДНР

«Обстрел был невероятно интенсивным», — поделился пленный Сергей Семипядный.

После завершения обстрела к их позиции подлетел российский беспилотник, оборудованный громкоговорителем. С его помощью украинским солдатам донесли информацию о том, что командование их оставило, и единственный способ выжить — это немедленно прекратить сопротивление и сдаться.

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Ранее Life.ru рассказывал, что разведывательная группа из четырёх бойцов 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдала оружие и капитулировала во время выполнения боевого задания в районе поселка Новое в ДНР. Информацию подтвердило видео с дрона.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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