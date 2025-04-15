Солдат ВСУ хотел захватить российского танкиста, но сам попал в плен
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Украинский военнослужащий поделился историей о неудачной попытке захвата российского танкиста, которая завершилась его собственным пленением. Видео с его рассказом опубликовал военкор Андрей Руденко.
Солдат рассказал, что по приказу командира отправился на наблюдательный пункт, где неожиданно столкнулся с российским танкистом. Как выяснилось, танк Т-80БВМ подорвался на мине во время боёв за населённый пункт Скудное в ДНР.
По словам украинца, сначала он собирался отпустить противника, но в последний момент решил выстрелить ему под ноги, чтобы напугать. Однако оружие дало осечку, и российский боец моментально этим воспользовался.
«Началась драка, но она быстро закончилась — в итоге я оказался в плену» , — признался солдат ВСУ.
Ранее Life.ru рассказывал, как засевшие в курском монастыре солдаты ВСУ убили офицера, который договаривался о сдаче в плен. Также были ранены другие украинские военные, которые хотели сложить оружие. А в районе посёлка Новое в ДНР разведгруппа из четырёх бойцов 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сложила оружие во время выполнения боевого задания и сдалась в плен российской группировке войск «Запад».