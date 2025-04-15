Солдат ВСУ хотел захватить российского танкиста, но сам попал в плен

Украинский военнослужащий поделился историей о неудачной попытке захвата российского танкиста, которая завершилась его собственным пленением. Видео с его рассказом опубликовал военкор Андрей Руденко.

Солдат рассказал, что по приказу командира отправился на наблюдательный пункт, где неожиданно столкнулся с российским танкистом. Как выяснилось, танк Т-80БВМ подорвался на мине во время боёв за населённый пункт Скудное в ДНР.

По словам украинца, сначала он собирался отпустить противника, но в последний момент решил выстрелить ему под ноги, чтобы напугать. Однако оружие дало осечку, и российский боец моментально этим воспользовался.