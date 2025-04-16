Разница до 30%: Россиянам рассказали, какое жильё выгоднее покупать

Инвестиции в новостройки больше не актуальны, потому что стоимость строящихся квартир по стране завышена до 30%. Об этом рассказал почётный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Он призвал сограждан не верить в миф, мол, «на котловане дешевле».

«В экономически активных городах квартиры в строящихся домах сегодня по факту на 7-15% дороже готовых. Некоторые аналитики в исследованиях говорят даже о разнице в 20-30%», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил в интервью URA.ru, что застройщики рискуют потерять клиентов, которым выгоднее покупать жильё на вторичном рынке, особенно если речь идёт о льготной ипотеке. Риелтор добавил, что раньше дольщики рисковали, надеясь на рост своих вложений, однако из-за ценового дисбаланса стратегия перестала работать.