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16 апреля, 12:21

Разница до 30%: Россиянам рассказали, какое жильё выгоднее покупать

Эксперт Апрелев: Стоимость строящихся квартир в России завышена до 30%

Читатель Life.ru сэкономил на покупке квартиры. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Читатель Life.ru сэкономил на покупке квартиры. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Инвестиции в новостройки больше не актуальны, потому что стоимость строящихся квартир по стране завышена до 30%. Об этом рассказал почётный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Он призвал сограждан не верить в миф, мол, «на котловане дешевле».

«В экономически активных городах квартиры в строящихся домах сегодня по факту на 7-15% дороже готовых. Некоторые аналитики в исследованиях говорят даже о разнице в 20-30%», — подчеркнул эксперт.

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Он также отметил в интервью URA.ru, что застройщики рискуют потерять клиентов, которым выгоднее покупать жильё на вторичном рынке, особенно если речь идёт о льготной ипотеке. Риелтор добавил, что раньше дольщики рисковали, надеясь на рост своих вложений, однако из-за ценового дисбаланса стратегия перестала работать.

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Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на жильё в некоторых регионах существенно замедлился. Она также подчеркнула, что нельзя увеличивать темпы роста ипотеки за счёт рискованных кредитов.

Борис Эльфанд
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