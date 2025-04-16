Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 12:16

В российском регионе ввели компенсацию за аренду жилья для молодых семей

В Калининградской области молодым семьям частично компенсируют аренду жилья

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Калининградской области для молодых родителей в возрасте до 35 лет будет предусмотрена компенсация расходов на аренду жилья при рождении детей, если у семьи нет собственной квартиры. Такое постановление подписал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Согласно документу, если в семье рождается первый ребёнок, то возмещается 50% затрат на аренду, но не более 10 тысяч рублей в месяц. При рождении второго и последующих детей компенсация увеличивается до 75% расходов, однако сумма не должна превышать 15 тысяч рублей в месяц.

Программа действует для детей, родившихся в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.

В России предложили считать новорождённых по-новому
В России предложили считать новорождённых по-новому

Ранее в России предложили расширить программу семейной ипотеки. Распространить её действие хотят на семьи с детьми до 14 лет, а также на семьи участников и ветеранов специальной военной операции.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar