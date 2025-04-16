В российском регионе ввели компенсацию за аренду жилья для молодых семей

В Калининградской области для молодых родителей в возрасте до 35 лет будет предусмотрена компенсация расходов на аренду жилья при рождении детей, если у семьи нет собственной квартиры. Такое постановление подписал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Согласно документу, если в семье рождается первый ребёнок, то возмещается 50% затрат на аренду, но не более 10 тысяч рублей в месяц. При рождении второго и последующих детей компенсация увеличивается до 75% расходов, однако сумма не должна превышать 15 тысяч рублей в месяц.

Программа действует для детей, родившихся в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.