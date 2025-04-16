Главком ВС Дании назвал срок отправки военнослужащих на Украину

Власти Дании могут отправить воинский контингент для обучения на западную Украину уже летом 2025 года. Об этом заявил командующий сухопутными силами королевства Петер Бойсен в интервью телеканалу TV 2.

«Мы отправим несколько команд, чтобы они увидели собственными глазами, чему научились украинцы. <...> Они едут туда, чтобы набраться опыта», — утверждает он.

Бойцы датской армии могут прибыть в Незалежную уже летом 2025 года по приглашению руководства ВСУ. По словам Бойсена, наибольший для датчан интерес представляет опыт применения беспилотников в условиях вооружённого конфликта. Главком добавил, что военнослужащие Королевства не будут участвовать в боевых действиях, а их пребывание на Украине сведётся к посещению курсов вдали от фронта, например в Львове.