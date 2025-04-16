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Регион
16 апреля, 13:15

Главком ВС Дании назвал срок отправки военнослужащих на Украину

Главком Бойсен: Дания может отправить военных на Украину уже летом 2025 года

Датские военнослужащий (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Датские военнослужащий (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Власти Дании могут отправить воинский контингент для обучения на западную Украину уже летом 2025 года. Об этом заявил командующий сухопутными силами королевства Петер Бойсен в интервью телеканалу TV 2.

«Мы отправим несколько команд, чтобы они увидели собственными глазами, чему научились украинцы. <...> Они едут туда, чтобы набраться опыта»,утверждает он.

Бойцы датской армии могут прибыть в Незалежную уже летом 2025 года по приглашению руководства ВСУ. По словам Бойсена, наибольший для датчан интерес представляет опыт применения беспилотников в условиях вооружённого конфликта. Главком добавил, что военнослужащие Королевства не будут участвовать в боевых действиях, а их пребывание на Украине сведётся к посещению курсов вдали от фронта, например в Львове.

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Отметим, что если верить сообщениям западной прессы, датским военным могут составить компанию бойцы из других европейских государств. Ранее стало известно, что около шести членов «коалиции желающих», в том числе Великобритания, Франция и страны Балтии, тоже решительно настроены в вопросе отправки военных в Незалежную.

Юрий Лысенко
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