«Дагестанский форт Боярд» лишился башни из-за шторма

Непогода стала причиной обрушения башни у заброшенного цеха № 8 завода «Дагдизель», который местные прозвали «Дагестанский форт Боярд» за его обособленное и неприступное расположение прямо в водах Каспийского моря. Кадры объекта уже без башни сняли очевидцы.

Цех был построен в далёком 1934 году и использовался для испытаний морского оружия, в том числе парогазовых торпед. Свою функцию объект исправно выполнял с 1938 по 1959 годы, после чего цех забросили. В последние годы таинственная крепость посреди моря притягивала туристов и фотографов. А своё название «форт Боярд» она получила по аналогии с зарубежной телеигрой, съёмки которой проходили в такой же крепости, но построенной в Атлантическом море у берегов Франции.