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16 апреля, 13:07

«Дагестанский форт Боярд» лишился башни из-за шторма

Заброшенный завод в Каспийском море остался без башни из-за шторма и ливней

Цех завода «Дагдизель» до обрушения башни. Обложка © wikipedia.org / Мурад Караханов

Цех завода «Дагдизель» до обрушения башни. Обложка © wikipedia.org / Мурад Караханов

Непогода стала причиной обрушения башни у заброшенного цеха № 8 завода «Дагдизель», который местные прозвали «Дагестанский форт Боярд» за его обособленное и неприступное расположение прямо в водах Каспийского моря. Кадры объекта уже без башни сняли очевидцы.

Цех завода «Дагдизель» после обрушения башни. Видео © VK / Life, Дагестан

Цех был построен в далёком 1934 году и использовался для испытаний морского оружия, в том числе парогазовых торпед. Свою функцию объект исправно выполнял с 1938 по 1959 годы, после чего цех забросили. В последние годы таинственная крепость посреди моря притягивала туристов и фотографов. А своё название «форт Боярд» она получила по аналогии с зарубежной телеигрой, съёмки которой проходили в такой же крепости, но построенной в Атлантическом море у берегов Франции.

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Татьяна Миссуми
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