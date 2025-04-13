В Приморье свыше девяти тысяч жителей остались без света из-за непогоды

Из-за непогоды и сильного ветра в Приморье почти тысяча домов осталась без электроснабжения. Об этом сообщает прокуратура региона.

«На данный момент без света остаются свыше 9 тысяч жителей Находкинского и Партизанского городских округов, Большекаменского городского округа, Хасанского и Красноармейского муниципальных округов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в Хасанском округе сильные порывы ветра повредили кровли многоквартирных домов и дорожную инфраструктуру. Прокуратура контролирует процесс восстановления повреждений после непогоды.