В Приморье свыше девяти тысяч жителей остались без света из-за непогоды
ЛЭП. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Из-за непогоды и сильного ветра в Приморье почти тысяча домов осталась без электроснабжения. Об этом сообщает прокуратура региона.
«На данный момент без света остаются свыше 9 тысяч жителей Находкинского и Партизанского городских округов, Большекаменского городского округа, Хасанского и Красноармейского муниципальных округов», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что в Хасанском округе сильные порывы ветра повредили кровли многоквартирных домов и дорожную инфраструктуру. Прокуратура контролирует процесс восстановления повреждений после непогоды.
Ранее Сибирь попала во власть мощного урагана со скоростью 30 м/с. Штормовой ветер стал причиной технологических нарушений в сетях и массовых отключений электричества в шести районах Кузбасса и пяти районах Алтайского края. В Хакасии из-за ураганного ветра пострадали 32 человека.