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13 апреля, 08:25

В Приморье свыше девяти тысяч жителей остались без света из-за непогоды

ЛЭП. Обложка © Life.ru / Шедеврум

ЛЭП. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Из-за непогоды и сильного ветра в Приморье почти тысяча домов осталась без электроснабжения. Об этом сообщает прокуратура региона.

«На данный момент без света остаются свыше 9 тысяч жителей Находкинского и Партизанского городских округов, Большекаменского городского округа, Хасанского и Красноармейского муниципальных округов», говорится в сообщении.

Также уточняется, что в Хасанском округе сильные порывы ветра повредили кровли многоквартирных домов и дорожную инфраструктуру. Прокуратура контролирует процесс восстановления повреждений после непогоды.

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Ранее Сибирь попала во власть мощного урагана со скоростью 30 м/с. Штормовой ветер стал причиной технологических нарушений в сетях и массовых отключений электричества в шести районах Кузбасса и пяти районах Алтайского края. В Хакасии из-за ураганного ветра пострадали 32 человека.

Мария Любицкая
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