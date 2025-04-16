Нумерология: 7 чисел, которые несут в себе плохую энергетику. Не берите с ними вещи или квартиры

Если увидите эти числа в номере квартиры, машины, в серийнике компьютера, телефона или электросамоката, требуйте себе другой экземпляр. Числа могут управлять нашей жизнью, и об этом писал ещё великий математик Пифагор, живший задолго до рождения Христа. Самое главное: некоторые числа просто приносят неудачи, но некоторые могут притянуть к себе настоящие беды. В современном цифровом мире, который функционирует буквально на чистой математике, облечённой в несовершенную форму языков программирования, это особенно важно. Показываем вам, какие числа самые несчастливые. Общая логика, которую задал ещё Пифагор: они должны быть двузначными, простейшими. То есть их можно поделить только на единицу или на самих себя.

Число 11

Число одиннадцать — достаточно неудачное. Люди, которым дают прозвище Одиннадцатый, несчастны глубоко внутри. Фото © Shutterstock / FOTODOM / John Hanson Pye

Итак, число одиннадцать. Оно является простым, не делится на два так, чтобы получилось целое число. По Пифагору, эта единица счёта может приносить несчастья. Яркий пример — катастрофа в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Во-первых, в названии города, New York City, одиннадцать букв. В первом самолёте, что разбился о башни-близнецы, было 92 пассажира, сложим 9 и 2, получаем одиннадцать. Во втором самолёте — 65 человек, то же самое, в итоге получается 11. Дата 11 сентября была 254-м днём в году. Сложим два, четыре, пять — получаем 11. Хорошо, что в слове «Россия» всего 6 букв.

Число 13

Число 13 в представлении не нуждается. Вспомните пятницу, 13-е. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye

Да, число 13 — нехорошее, и это знают все. Но не все знают почему. Дело в том, что изначально у Иисуса Христа было 13 учеников, апостолов. Тринадцатым был Иуда Искариот, который предал Спасителя, сдал его римским легионерам и фарисеям при помощи коварного, вероломного поцелуя. Он получил свои 30 сребреников, но деньги предателю не пригодились: он «самоуничтожился» и точно не попадёт в рай. А в Средние века люди старались не собирать на застолье 13 человек, ведь первый, кто покинет вечеринку, скоро умрёт, считали они.

Число 17

Число 17 — оно-то чем может навредить? Сейчас узнаем! Фото © Shutterstock / FOTODOM / ABARONS

Что? Почему число 17 в этом списке? Оно-то чем может нам навредить? Семнадцать лет — такой прекрасный возраст... Осторожнее с этим числом! Во-первых, школьники в 17 лет обычно сдают единый государственный экзамен, и в случае если кто-то не пройдёт данное испытание, то останется на второй год или пойдёт в слесарный колледж. Хотя в том, чтобы уметь проводить слесарные работы, нет ничего плохого, родители обычно совсем не рады такой перспективе, потому что колледжи выступают для подростков настоящей «школой жизни», это путь, на котором легко оступиться.

Во-вторых, число 17 пугает не только школьников и их родителей. Также оно пугает итальянцев. Для страны «бомбардило крокодило» даже придумали свой собственный термин: гептадекафобия. Гептадека — это 17, а фобия — это страх. Но почему сограждане Челентано так опасаются безобидного простого числа? Всё дело в римлянах. В античное время число 17 писалось как XVII. Так как римские цифры были одновременно буквами, то из числа легко составить глагол VIXI. Он переводится как «я жил», в некоторых случаях это пишется на безымянных могилах. Общий смысл теперь понятен.

Число 19

Число 19 — на вид безобидное, но на самом деле очень коварное. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergio Foto

Итак, число 19. Что в нём такого, спросите вы. И будете отчасти правы, ибо в Библии это число считается числом совершенного Божьего суда. Но, как мы все знаем, Божий суд, хоть и справедлив, но невероятно суров. Числа 19 боятся в Израиле и Японии, но по разным причинам. Древним Израилем правили 19 царей, после чего Бог наслал на иудеев ассирийцев, которые их поработили. Вот такой Божий суд за грехи. А в Японии это число вслух звучит как словосочетание «повторные печали». Но есть и общая нумерологическая оценка данного числа: оказывается, оно может взрастить в вас нарциссические и диктаторские черты.

Число 23

Ах, старое доброе число 23! Как же мы по тебе скучали... Фото © Freepik

В чём проблема с числом 23? Это пятое число Софи Жермен, которая открыла дифференциальную геометрию, тем самым добавив головной боли всем, кто поступает в вуз на вычислительную математику и кибернетику. Но не всё так просто. Современная математика буквально зависит от числа 23. В геометрии Евклида всего 23 аксиомы. А в 1900 году Давид Гильберт составил 23 математические проблемы, которые невозможно решить. И почти сразу, всего через пять лет, началась Русско-японская война, с тех пор до конца Великой Отечественной войны не прекращались.

И вот немного сухих фактов и дат: Юлия Цезаря 23 раза ранили, после чего он скончался; 23 августа 467 года пала Римская империя; 23 января 1556 года в Китае произошло страшное землетрясение, в 1618 году, 23 мая, в Европе началась Тридцатилетняя война.

Число 26

Число 26 — коварное и опасное, оно связано с техногенными катастрофами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nopwaratch Stock

Число 26 — это тревожная штука. Одно из двух чисел, что не являются простейшими. Производное от числа 13, оно получается, когда 13 умножают на два. То есть несёт в себе двойные несчастья. Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В Испании 26 сентября 1969 года упал самолёт, катастрофу назвали «Трагедия в Вилоко», так как были обрезаны нити судьбы множества людей, у них не было шанса выжить. А 26 января 1916 года рванул корабль с боеприпасами в Бакарице Архангельской области. По силе этот взрыв уступает только взрыву селитры в порту Бейрута, который буквально разрушил не только столицу, но и само государство Ливан.

Число 39

Число 39 несёт в себе очень негативную и распутную энергетику. Фото © Shutterstock / FOTODOM / pisanstock

Число 39 — это 13, умноженное на три. Оно нечасто приносит катастрофы, аварии, взрывы, землетрясения или извержения вулканов. Но в Афганистане на вас будут смотреть косо, если где-то его увидят. Дело в том, что в этой стране 39 — число греха, разврата и проституции. Афганцы очень боятся его. Машины с цифрой 39 почти сразу отправляются на свалку, квартиру под номером 39 невозможно продать. Итак, история: 39 на афганском языке созвучно словосочетанию «мёртвая корова». А вся тема с афганцами и 39 пошла из города Герата. В Герате «мёртвыми коровами» обзывали сутенёров. Есть мнение, что один такой «герой» обладал квартирой и машиной с цифрами 3 и 9 рядом в номере. А сутенёрство в Афгане карается смертью. Несколько раз подумайте, прежде чем покупать себе что-то с этой цифрой. В глазах честного народа вы можете оказаться распутником.