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Регион
16 апреля, 13:35

«Взрыв газа» в Севастополе оказался терактом против офицера Черноморского флота

Место взрыва в Севастополе. Обложка © Telegram / razvozhaev

Место взрыва в Севастополе. Обложка © Telegram / razvozhaev

В Севастополе следствие квалифицировало как покушение на убийство офицера Черноморского флота (ЧФ) произошедший в жилой многоэтажке взрыв в феврале 2024 года. Об этом пишет газета ЧФ «Флаг Родины».

По данным следствия, военнослужащий снимал квартиру в Севастополе. Однако хозяйка жилья вступила в сговор с СБУ в 2023 года и по указке украинской стороны следила за военным – узнавала маршруты его передвижения и круг знакомств. Затем подозреваемая забрала детали к бомбе в оборудованном СБУ тайнике и подбросила её в квартиру к офицеру. Военнослужащий в результате взрыва не пострадал.

6 февраля 2024 года взрыв обрушил перекрытия между этажами в четырёхэтажном жилом доме на улице Леваневского в Севастополе. Изначально выдвигалась версия, что ЧП произошло из-за баллона с газом.

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Татьяна Миссуми
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