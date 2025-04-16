«Взрыв газа» в Севастополе оказался терактом против офицера Черноморского флота

В Севастополе следствие квалифицировало как покушение на убийство офицера Черноморского флота (ЧФ) произошедший в жилой многоэтажке взрыв в феврале 2024 года. Об этом пишет газета ЧФ «Флаг Родины».

По данным следствия, военнослужащий снимал квартиру в Севастополе. Однако хозяйка жилья вступила в сговор с СБУ в 2023 года и по указке украинской стороны следила за военным – узнавала маршруты его передвижения и круг знакомств. Затем подозреваемая забрала детали к бомбе в оборудованном СБУ тайнике и подбросила её в квартиру к офицеру. Военнослужащий в результате взрыва не пострадал.