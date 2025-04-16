В РПЦ призвали порадовать россиян выходным после Пасхи

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» заявил, что идея сделать первый день после Пасхи выходным, по крайней мере, заслуживает внимания. Он отметил, что данное предложение имеет исторические, культурные и религиозные основания.

«Сейчас один из депутатов Государственной Думы обратился в региональные органы власти, к губернаторам с предложением тоже сделать хотя бы первый день пасхальной недели выходным. Я думаю, что это предложение как минимум заслуживает рассмотрения, оно имеет все исторические, культурные и религиозные предпосылки», — сказал Кипшидзе.

Представитель Русской Православной Церкви отметил, что в некоторых европейских странах такая традиция всё ещё существует. Он также упомянул, что в России имеются региональные праздники, которые могут устанавливать и другие традиционные религии нашей страны.