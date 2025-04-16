В РПЦ призвали порадовать россиян выходным после Пасхи
Зампред СО РПЦ Кипшидзе призвал подумать о дополнительном выходном после Пасхи
Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» заявил, что идея сделать первый день после Пасхи выходным, по крайней мере, заслуживает внимания. Он отметил, что данное предложение имеет исторические, культурные и религиозные основания.
«Сейчас один из депутатов Государственной Думы обратился в региональные органы власти, к губернаторам с предложением тоже сделать хотя бы первый день пасхальной недели выходным. Я думаю, что это предложение как минимум заслуживает рассмотрения, оно имеет все исторические, культурные и религиозные предпосылки», — сказал Кипшидзе.
Представитель Русской Православной Церкви отметил, что в некоторых европейских странах такая традиция всё ещё существует. Он также упомянул, что в России имеются региональные праздники, которые могут устанавливать и другие традиционные религии нашей страны.
Ранее священник выразил своё недовольство современными интерпретациями пасхального кулича, особенно продажей отдельных «шапочек» от этого традиционного угощения. Он подчеркнул, что кулич должен сохранять свою целостность, так как его форма олицетворяет Голгофу.
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