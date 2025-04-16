Каллас заявила, что Израиль перешёл границы допустимого в секторе Газа

Каллас подчеркнула, что Европейский союз прилагает максимум усилий для оказания помощи населению Палестины. При этом она отметила, что обеспечение безопасности Израиля невозможно без уважения прав палестинцев. Дипломат также выразила глубокую обеспокоенность гибелью мирных жителей в зоне конфликта.

Накануне стало известно о воздушной атаке израильских ВВС на военный объект в районе Масакин-Берзи на севере сирийской столицы. Взрыв, вызванный ударом, был слышен в Дамаске и близлежащих районах. А перед этим хуситы объявили об очередной атаке на Израиль. По их словам, в воскресенье были нанесены удары по нескольким целям, в том числе по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве и израильской военной базе «Сдот-Миха». По базе была выпущена гиперзвуковая ракета «Палестина-2», а по аэропорту — ракета «Зульфикар».