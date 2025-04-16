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Регион
16 апреля, 13:15

Каллас заявила, что Израиль перешёл границы допустимого в секторе Газа

Обложка © ТАСС/dpa/picture-alliance/Anna Ross

Обложка © ТАСС/dpa/picture-alliance/Anna Ross

Израиль превысил допустимые рамки в секторе Газа — с такой оценкой выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас, сообщает издание Repubblica.

Каллас подчеркнула, что Европейский союз прилагает максимум усилий для оказания помощи населению Палестины. При этом она отметила, что обеспечение безопасности Израиля невозможно без уважения прав палестинцев. Дипломат также выразила глубокую обеспокоенность гибелью мирных жителей в зоне конфликта.

«У Израиля есть право на самооборону, однако последние события наглядно показали, что были пересечены границы допустимого», — говорится в статье.

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Накануне стало известно о воздушной атаке израильских ВВС на военный объект в районе Масакин-Берзи на севере сирийской столицы. Взрыв, вызванный ударом, был слышен в Дамаске и близлежащих районах. А перед этим хуситы объявили об очередной атаке на Израиль. По их словам, в воскресенье были нанесены удары по нескольким целям, в том числе по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве и израильской военной базе «Сдот-Миха». По базе была выпущена гиперзвуковая ракета «Палестина-2», а по аэропорту — ракета «Зульфикар».

Марина Фещенко
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