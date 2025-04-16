Пробки, стресс и дедлайны: Россиянам объяснили, как ритм мегаполиса «убивает» сосуды

Жизнь в мегаполисе может как подстегнуть карьеру, так и ухудшить состояние сердечно-сосудистой системы. Эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян объяснил, почему стресс и перекусы на ходу могут вызвать инфаркт или инсульт.

«Стрессовые ситуации провоцируют выброс адреналина и других гормонов, которые временно мобилизуют организм. Но если это происходит слишком часто, то возникает стойкое повышение артериального давления и учащение пульса», – пояснил специалист в беседе с РИА «ФедералПресс».

Медик добавил, что пробки, быстрый ритм жизни в крупном городе, постоянные дедлайны становятся испытанием для сосудов. По его словах, в их стенках снижается эластичность и возрастает хрупкость. Такое состояние в долгосрочной перспективе может привести к инсульту. Кроме того, немаловажную роль играет отсутствие полноценного обеда. Григорьян пояснил, что перекусы со временем запускают в организме процесс формирования атеросклеротических бляшек.

Эксперт рассказал, что риски для сердца несёт в себе и лечение на ходу. По его словам, вирус может остаться в организме и стать причиной воспалительных процессов в сердечной мышце. В таком случае пациентам придётся устанавливать кардиостимулятор или делать прижигания участков сердца.

«В условиях большого города особенно важно придерживаться элементарных принципов профилактики: сбалансированное питание, полноценный сон, регулярные физические нагрузки, умение давать себе отдых», – резюмировал хирург.