В Сахалинской области подросток два года насиловал двух соседских детей

В Сахалинской области задержали несовершеннолетнего подростка, на протяжении двух лет насиловавшего двоих детей. Об этом со ссылкой на источники пишет «Рен-ТВ».

Инциденты происходили в селе Арги-Паги Тымовского района, жертвами стали 10-летний мальчик и 9-летня девочка. Преступления совершались как в жилом доме, где проживал подозреваемый, так и в расположенных рядом хозяйственных постройках, говорится в материале.

Известно, что подросток обучается в местной школе и ранее не привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные мероприятия.