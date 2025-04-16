В Сахалинской области подросток два года насиловал двух соседских детей
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В Сахалинской области задержали несовершеннолетнего подростка, на протяжении двух лет насиловавшего двоих детей. Об этом со ссылкой на источники пишет «Рен-ТВ».
Инциденты происходили в селе Арги-Паги Тымовского района, жертвами стали 10-летний мальчик и 9-летня девочка. Преступления совершались как в жилом доме, где проживал подозреваемый, так и в расположенных рядом хозяйственных постройках, говорится в материале.
Известно, что подросток обучается в местной школе и ранее не привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные мероприятия.
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