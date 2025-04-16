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16 апреля, 14:26

В Сахалинской области подросток два года насиловал двух соседских детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

В Сахалинской области задержали несовершеннолетнего подростка, на протяжении двух лет насиловавшего двоих детей. Об этом со ссылкой на источники пишет «Рен-ТВ».

Инциденты происходили в селе Арги-Паги Тымовского района, жертвами стали 10-летний мальчик и 9-летня девочка. Преступления совершались как в жилом доме, где проживал подозреваемый, так и в расположенных рядом хозяйственных постройках, говорится в материале.

Известно, что подросток обучается в местной школе и ранее не привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные мероприятия.

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Ранее Life.ru рассказывал о ситуации с надругательством над несовершеннолетней в Москве. 14-летняя девушка познакомилась в интернете с мужчиной и тот уговорил её встретиться. Этим дело не ограничилось: педофил на протяжении двух месяцев склонял её к сексуальной близости. Позже об этом узнали родители и к делу подключились правоохранители.

Юрий Лысенко
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