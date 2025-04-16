Готовящееся соглашение по минералам в США рассматривается как способ контролировать всю экономику Незалежной, сообщает украинское издание «Фокус». Это может привести к разрушению существующей системы распределения финансовых потоков между олигархическими и властными группами, которые сложились в стране.

Как отметили в издании, несмотря на запланированные 113 миллионов гривен на «консультантов», маловероятно, что в Вашингтоне будет подписано окончательное соглашение, и Трамп не спешит завершать конфликт, так как сделка по редкоземельным ресурсам является лишь малой частью более масштабных переговоров, изначально предложенных на невыгодных для Украины условиях. Основная цель заключается в получении от украинской делегации встречного предложения для полной перезагрузки экономики страны.