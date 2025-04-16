Крах украинских олигархов: Раскрыт план США, прикрываемый сделкой по минералам
«Фокус»: Соглашение по минералам с США станет крахом киевских олигархов
Готовящееся соглашение по минералам в США рассматривается как способ контролировать всю экономику Незалежной, сообщает украинское издание «Фокус». Это может привести к разрушению существующей системы распределения финансовых потоков между олигархическими и властными группами, которые сложились в стране.
Как отметили в издании, несмотря на запланированные 113 миллионов гривен на «консультантов», маловероятно, что в Вашингтоне будет подписано окончательное соглашение, и Трамп не спешит завершать конфликт, так как сделка по редкоземельным ресурсам является лишь малой частью более масштабных переговоров, изначально предложенных на невыгодных для Украины условиях. Основная цель заключается в получении от украинской делегации встречного предложения для полной перезагрузки экономики страны.
Ранее Владимир Зеленский ответил на слова министра финансов США Скотта Бессента о том, что подписание ресурсной сделки в феврале не состоялось по вине главы киевского режима. Тем временем депутат Рады Ярослав Железняк обратил внимание на отсутствие гарантий безопасности в новом соглашении Киева и США, которое распространяется на все украинские ресурсы, в том числе нефть и газ.
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