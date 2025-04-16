«Победа» запретила пассажирам слушать музыку и смотреть видео без наушников

Авиакомпания «Победа» ввела новое правило: теперь пассажиры не могут слушать музыку или смотреть видео без наушников на борту самолёта. По словам пресс-службы авиакомпании, это нововведение сделает полёт более комфортным для всех пассажиров.

«Победа ввела новое правило и настоятельно просит каждого клиента использовать наушники для просмотра аудио- и видеоконтента», — сказано в публикации.