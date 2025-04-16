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16 апреля, 14:33

«Победа» запретила пассажирам слушать музыку и смотреть видео без наушников

Женщина в наушниках в самолёте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Женщина в наушниках в самолёте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Авиакомпания «Победа» ввела новое правило: теперь пассажиры не могут слушать музыку или смотреть видео без наушников на борту самолёта. По словам пресс-службы авиакомпании, это нововведение сделает полёт более комфортным для всех пассажиров.

«Победа ввела новое правило и настоятельно просит каждого клиента использовать наушники для просмотра аудио- и видеоконтента», — сказано в публикации.

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Ранее Life.ru рассказывал, что с 20 мая у российских авиакомпаний изменились правила перевозки детей до 12 лет. Теперь их будут сажать на места рядом с сопровождающим взрослым, не взимая за это дополнительную плату — соответствующее распоряжение отдал Минтранс РФ.

Юрий Лысенко
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