В ДРК на реке Конго загорелось судно, погибли минимум 100 человек

В Демократической Республике Конго загорелось судно. Погибли по меньшей мере 100 человек, пишет портал 7SUR7.

Трагедия случилась на реке Конго недалеко от города Мбандака. По предварительным данным, причиной катастрофы стал пожар на борту судна, однако точные обстоятельства возгорания пока не установлены. Власти пока не предоставили официальных данных о количестве пострадавших и возможных причинах инцидента.

«Пожар вспыхнул на китобойном судне в Мбандаке. Уже погибло 100 человек. По всей видимости, окончательный итог будет значительно печальнее», — цитирует портал местного политика Джозефа Локондо.