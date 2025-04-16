В ДРК на реке Конго загорелось судно, погибли минимум 100 человек
В Демократической Республике Конго загорелось судно. Погибли по меньшей мере 100 человек, пишет портал 7SUR7.
Трагедия случилась на реке Конго недалеко от города Мбандака. По предварительным данным, причиной катастрофы стал пожар на борту судна, однако точные обстоятельства возгорания пока не установлены. Власти пока не предоставили официальных данных о количестве пострадавших и возможных причинах инцидента.
«Пожар вспыхнул на китобойном судне в Мбандаке. Уже погибло 100 человек. По всей видимости, окончательный итог будет значительно печальнее», — цитирует портал местного политика Джозефа Локондо.
К сожалению, катастрофы пассажирских судов в ДРК происходят не так уж редко. В сентябре 2024 года Life.ru рассказывал о крупном кораблекрушении на реке Кванго. Судно, на котором находилось порядка 150 человек, врезалось в опору моста и начало тонуть. Сообщалось о четырёх подтверждённых жертвах и 50 пропавших без вести.
Shutterstock / FOTODOM / petr tkachenko 83