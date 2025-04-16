Повариху пермской школы сняли на видео, когда она отмывала котлеты из мусора для детей
В Пермском крае проверят школу, где повар помыла выброшенные в мусор котлеты
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В Пермском крае проведут проверку после информации, что в одной из школ Нытвенского округа повар столовой руками достала котлеты из кастрюли с отходами, промыла их водой и отправила жариться. Об этом сообщила начальник управления образования местной администрации Людмила Скрипник после появления в Сети видео с находчивой поварихой.
Повариха пермской школы моет котлеты. Видео © Телеграм / news59ru
«Сейчас лично выезжала, проверяем всё. Пока идёт служебная проверка, я ничего [по её итогам] сказать не могу. Всё под контролем», — сказала 59.RU чиновница и заверила, что раньше на питание жалоб от детей и родителей не поступало.
Ранее в Хабаровске 25 учеников обратились за медицинской помощью из-за отравления. Перед этим ребята из учебного учреждения № 68 поели в столовой. В итоге врачи выявили у детей кишечную инфекцию, а у отвечающей за питание организации АО «Комбинат питания» были найдены нарушенные нормы санитарно-эпидемиологического законодательства.