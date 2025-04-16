В РПЦ призвали не покупать куличи в пакетах с Христом и крестами

Православных верующих предостерегли от покупки пасхальных куличей в пакетах и обёртках с религиозными символами. Как объяснил врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин, эти пакеты потом окажутся в мусорке, а выбрасывать изображения святынь нехорошо.

«Чтобы потом это всё не выбрасывалось в помойки, не лежало в непотребном месте изображение, потому что это и на нашей совести тоже — то, как мы относимся к изображениям креста, к изображениям святых», — цитирует священнослужителя РИА «Новости».

Он призвал покупать скромные изделия — без надписей.