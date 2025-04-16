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16 апреля, 14:41

В РПЦ призвали не покупать куличи в пакетах с Христом и крестами

Протоиерей Потокин призвал не покупать куличи в пакетах с религиозными символами

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Православных верующих предостерегли от покупки пасхальных куличей в пакетах и обёртках с религиозными символами. Как объяснил врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин, эти пакеты потом окажутся в мусорке, а выбрасывать изображения святынь нехорошо.

«Чтобы потом это всё не выбрасывалось в помойки, не лежало в непотребном месте изображение, потому что это и на нашей совести тоже — то, как мы относимся к изображениям креста, к изображениям святых», — цитирует священнослужителя РИА «Новости».

Он призвал покупать скромные изделия — без надписей.

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А ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал продавцов так называемых элитных куличей, которые можно купить к Пасхе за десятки тысяч рублей. Парламентарий счёл подобные «акции» грехом и оскорблением самой сути христианского праздника.

Александра Вишнякова
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