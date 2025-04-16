Минниханов дал необычный совет студенту из Татарстана после вопроса об эчпочмаках

В институтских столовых Санкт-Петербурга могут появиться эчпочмаки, если просьба студентов из Татарстана будет услышана. С необычным пожеланием к главе республики Рустаму Минниханову обратился один их учащихся во время встречи политика со студентами-земляками в политехе Северной столицы. Молодой человек посетовал, что очень любит национальное татарское блюдо — эчпочмаки, — но его нет в столовых петербургских ВУЗов.

Встреча Рустама Миниханова со студентами. Видео © Telegram / БО. Новости

«Я люблю Татарстан и очень люблю татарскую выпечку. Такой неформальный вопрос у меня. Не могли бы вы как-нибудь договориться, чтобы продавались эчпочмаки у нас», — спросил студент.

Минниханов улыбнулся и пообещал помощь любителю татарской выпечки. При этом он посоветовал юноше пойти коротким путём: завести отношения с девушкой, которая умеет печь эчпочмаки и другие национальные блюда региона.