Минниханов дал необычный совет студенту из Татарстана после вопроса об эчпочмаках
Студент из Татарстана призвал Минниханова помочь с эчпочмаками в ВУЗах Петербурга
Обложка © ТАСС / Сергей Елагин
В институтских столовых Санкт-Петербурга могут появиться эчпочмаки, если просьба студентов из Татарстана будет услышана. С необычным пожеланием к главе республики Рустаму Минниханову обратился один их учащихся во время встречи политика со студентами-земляками в политехе Северной столицы. Молодой человек посетовал, что очень любит национальное татарское блюдо — эчпочмаки, — но его нет в столовых петербургских ВУЗов.
Встреча Рустама Миниханова со студентами. Видео © Telegram / БО. Новости
«Я люблю Татарстан и очень люблю татарскую выпечку. Такой неформальный вопрос у меня. Не могли бы вы как-нибудь договориться, чтобы продавались эчпочмаки у нас», — спросил студент.
Минниханов улыбнулся и пообещал помощь любителю татарской выпечки. При этом он посоветовал юноше пойти коротким путём: завести отношения с девушкой, которая умеет печь эчпочмаки и другие национальные блюда региона.
Ранее сообщалось, что шесть студентов МГУ экстренно госпитализированы с кишечной инфекцией. Перед этим группа заболевших обедала в столовой в корпусе химического факультета. В общепите взяты пробы пищевой продукции, а также анализы у персонала и пострадавших.