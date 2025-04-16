В Екатеринбурге отменили концерт Алсу

Певица Алсу объявила об отмене своего концерта в Екатеринбурге, который был запланирован на 18 апреля. Она отметила, что решение об отмене связано с обстоятельствами, не зависящими от неё. Артистка пояснила, что организаторы не выполнили условия соглашения. Исполнительница поблагодарила поклонников за понимание и добавила, что организаторы должны вернуть деньги за билеты.

«Верю в то, что «всё, что ни делается, всё к лучшему». Дорогой и любимый зритель, мы обязательно встретимся и споём наши любимые хиты, а наша встреча будет еще долгожданнее и теплее», — написала исполнительница у себя в социальных сетях.