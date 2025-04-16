Шапочки пасхальных куличей: Россиянам рассказали, кому и сколько можно отрывать самую вкусную часть

В этом году Пасха празднуется 20 апреля, и традиционный кулич снова станет центральным угощением праздничного стола. Особой любовью пользуется сладкая глазированная верхушка — настолько, что некоторые магазины начали продавать её отдельно. Однако диетологи предупредили о необходимости умеренного потребления этого лакомства.

«Основа глазури — это сахар или сахарная пудра. Глазурь собственноручного изготовления, хоть и очень сладкая, но делается из натуральных ингредиентов. Та, что в продаже, — в порошке или в тубах, содержит в своём составе для длительного хранения эмульгаторы, консерванты, загустители и прочее. Однозначно любая глазурь — это высококалорийный продукт, содержащий много легкоусвояемых углеводов», — рассказала главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.

Особую осторожность следует проявлять людям с избыточным весом, атеросклерозом, заболеваниями пищеварительной системы и кожи, а также со склонностью к кариесу. Для больных сахарным диабетом такое лакомство и вовсе противопоказано.

При этом полностью исключать сахар из рациона здоровым людям тоже не рекомендуется. Дефицит глюкозы может привести к слабости, нарушениям сна и даже депрессивным состояниям. Специалисты советуют ограничивать суточное потребление добавленного сахара 25 граммами, что эквивалентно шести чайным ложкам. Поэтому пасхальную шапочку можно позволить себе в разумных количествах, не забывая о чувстве меры.