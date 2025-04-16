«На сцену выходят девушки»: Стас Михайлов рассказал, от чего кайфует на концертах

Народный артист РФ Стас Михайлов испытывает настоящий кайф от искренних эмоций и чувств людей на концертах. Об этом певец сообщил в беседе с Пятым каналом.

Стас Михайлов поделился планами на день рождения. Видео © Пятый канал

«Люди искренние — вот это самое дорогое. Вы у меня спросили: «Что я хотел бы в подарок?». Вот это — чувства людей. Они не наигранные — это самое классное. Для меня — это кайф!», — подчеркнул певец.

Михайлов вспомнил, как недавно 15-летняя девочка поднялась к нему на сцену и расплакалась от переизбытка чувств. Подросток с самого детства является поклонницей артиста. По его словам, он часто приглашает на сцену представительниц прекрасного пола, чтобы вместе с ними спеть.

Также Михайлов поделился планами на концерт, который посвящён его дню рождения (он родился 27 апреля). Артист мечтает сделать праздник и спеть песни, которые поклонники особенно полюбили. А ещё музыкант порадует фанатов новыми композициями с акцентом на танцевальную составляющую.

«Я всё-таки делаю больше в сторону танцевальной программы. Что-то так она пошла! Не знаю, бывает временами, иногда камерная, сейчас смотрим, почему-то все танцевальная», — подытожил певец.