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16 апреля, 15:15

«На сцену выходят девушки»: Стас Михайлов рассказал, от чего кайфует на концертах

Стас Михайлов заявил, что испытывает кайф от искренних эмоций людей на концертах

Стас Михайлов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stas_mihailoff

Стас Михайлов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stas_mihailoff

Народный артист РФ Стас Михайлов испытывает настоящий кайф от искренних эмоций и чувств людей на концертах. Об этом певец сообщил в беседе с Пятым каналом.

Стас Михайлов поделился планами на день рождения. Видео © Пятый канал

«Люди искренние — вот это самое дорогое. Вы у меня спросили: «Что я хотел бы в подарок?». Вот это — чувства людей. Они не наигранные — это самое классное. Для меня — это кайф!», — подчеркнул певец.

Михайлов вспомнил, как недавно 15-летняя девочка поднялась к нему на сцену и расплакалась от переизбытка чувств. Подросток с самого детства является поклонницей артиста. По его словам, он часто приглашает на сцену представительниц прекрасного пола, чтобы вместе с ними спеть.

Также Михайлов поделился планами на концерт, который посвящён его дню рождения (он родился 27 апреля). Артист мечтает сделать праздник и спеть песни, которые поклонники особенно полюбили. А ещё музыкант порадует фанатов новыми композициями с акцентом на танцевальную составляющую.

«Я всё-таки делаю больше в сторону танцевальной программы. Что-то так она пошла! Не знаю, бывает временами, иногда камерная, сейчас смотрим, почему-то все танцевальная», — подытожил певец.

Стас Михайлов зажёг с мамой на её юбилее в Сочи
Стас Михайлов зажёг с мамой на её юбилее в Сочи

А ранее Стас Михайлов рассказал, что избавился от вредной привычки. По словам певца, он убрал алкоголь, стал следить за собой и заниматься спортом.

Дарья Нарыкова
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