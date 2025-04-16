В Госдуме ответили на призыв демографа к россиянкам «не раздвигать ноги» до свадьбы
Депутат Полуянова сочла неуважением призыв к женщинам «не раздвигать ноги»
Обложка © Life.ru
Депутат Госдумы Наталия Полуянова сочла неуважением призыв демографа к россиянкам «не раздвигать ноги» до свадьбы. Парламентарий в беседе с Life.ru заявила, что беременность — это вопрос взаимной ответственности.
Демограф переложил ответственность на женские плечи. Это даже неуважение к жизненным ситуациям, в которые попадают женщины в разном возрасте. Беременность — это всегда вопрос взаимной ответственности и мужчины, и женщины, а общество, государство всегда рядом в сложных ситуациях и является опорой.
Напомним, ранее директор Института демографического развития Руслан Ткаченко призвал женщин воздерживаться от сексуальных отношений до свадьбы, утверждая, что это поможет снизить количество абортов. Он отметил, что важно сначала удостовериться в надёжности партнёра, а потом уже — «раздвигать ноги».