В Госдуме ответили на призыв демографа к россиянкам «не раздвигать ноги» до свадьбы

Демограф переложил ответственность на женские плечи. Это даже неуважение к жизненным ситуациям, в которые попадают женщины в разном возрасте. Беременность — это всегда вопрос взаимной ответственности и мужчины, и женщины, а общество, государство всегда рядом в сложных ситуациях и является опорой.