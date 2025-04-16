Поджигатели воинской части в Подмосковье попали в реестр террористов

Два брата-близнеца Мельниковы* — Матвей и Тимофей, а также Юрий Михеев* и гражданин Грузии Рати Бурдули * были добавлены в список террористов и экстремистов, сообщает Росфинмониторинг. Мельниковым* предъявлены обвинения в государственной измене и участии в организации «Легион «Свобода России»**.

«Михеев* Юрий Васильевич*, 03.11.2005, г. Мытищи <...>. Мельников Тимофей Константинович, 03.08.2004, г. Балашиха Московской области <...>. Мельников* Матвей Константинович, 03.08.2004, г. Балашиха Московской области <...>. Бурдули Рати*, 19.12.1994, Грузия», — говорится в сообщении.

По данным следствия, украинские спецслужбы завербовали братьев Мельниковых* и поручили им поджечь автомобили и другую военную технику в одной из воинских частей, расположенной в Дмитровском районе Подмосковья. Молодые люди получили от представителей «легиона» задание, которое можно считать «тестовым». Для документирования диверсии один из братьев привлек своего друга Михеева.

Гражданин Грузии с марта 2022 года по август 2024 года участвовал в боевых действиях на стороне Украины в различных зонах конфликта. В качестве вознаграждения за свою деятельность он получил сумму, эквивалентную 2,2 млн рублей

Кроме того, отец иноагента Леонида Волкова*, подозреваемый в финансировании экстремистской организации, был внесён в список террористов и экстремистов в России. Волков-старший* был арестован в начале апреля в Екатеринбурге по подозрению в финансовой поддержке «Фонда борьбы с коррупцией»***. В дальнейшем против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в финансировании экстремистской структуры. Сейчас проходит по делу в качестве подозреваемого. Ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, Юрий Михеев и братья-близнецы Матвей и Тимофей Мельниковы* признали свою вину. Следствие утверждает, что они были членами украинского легиона «Свобода России»**, который признан террористической организацией и запрещен в России. Им предъявлены обвинения в государственной измене и попытке совершения диверсии на территории военной части в Московской области.