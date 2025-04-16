Time включил нового сирийского лидера аль-Шараа в список самых влиятельных людей

Американский журнал Time назвал самых влиятельных людей 2025 года, в числе которых оказался Ахмед аль-Шараа, устроивший госпереворот в Сирии, закончившийся свержением тогдашнего лидера страны Башара Асада. Сейчас оппозиционный политик временно исполняет обязанности главы арабской республики до проведения новых выборов. Издание подробно объяснило в статье свой выбор, попытавшись обелить террористическое прошлое аль-Шараа.

«Ахмед аль-Шараа и его повстанческий альянс свергли жестокое правительство Башара Асада в Сирии. После того как он связался с «Аль-Каидой»*, а затем с ИГИЛ*, тихий аль-Шараа позже агрессивно боролся с обеими группами, чтобы гарантировать, что его бойцы подчиняются ему. Совсем недавно он создал альянсы с другими сирийскими повстанцами, часто под дулом пистолета, и обеспечил себе поддержку Турции», — говорится в материале.

Там подчёркивается, что сейчас аль-Шараа «балансирует между боевиками, которых он когда-то возглавлял, и либеральными сирийцами, облегчённо воспринявшими уход Асада». Time аккуратно хвалит арабского политика, утверждая, что его нельзя однозначно назвать «исламистом и экстремистом». Примечательно, что и другие персоны в списке самых влиятельных людей вызывают не меньше вопросов. Там оказались премьер-министр Великобритании Кир Стармер, первая в истории женщина-президент Мексики Клаудия Шейнбаум и Ноа Аргамани (израильтянка, взятая в заложники палестинскими радикалами на фестивале Supernova). И, конечно же, не обошлось без лидера США Дональда Трампа и его соратника миллиардера Илона Маска.

Напомним, Ахмед аль-Шараа возглавлял оппозиционное движение в Сирии и боевые действия против действующих тогда властей. Наступление закончилось свержением президента страны Башара Асада. Сейчас аль-Шараа стал временно исполняющим обязанности главы сирийской республики. В конце марта он объявил о создании нового кабинета министров.