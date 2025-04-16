13-й ребёнок Илона Маска получил имя в честь первого царя Рима

Американская консервативная активистка Эшли Сент-Клер, утверждающая, что родила от миллиардера Илона Маска, раскрыла имя малыша. По данным таблоида Daily Mail, мальчику дали имя Ромул — в честь одного из легендарных основателей Древнего Рима.

Участвовал ли сам Маск в выборе имени сына Сент-Клер — пока неизвестно. Официально он этого ребёнка не признал.

Как известно, все имена детей Илона Маска в той или иной степени вызывают удивление. Так, от певицы Граймс у него трое детей: X Æ A-12 (произносится как «Икс Эш Эй Твелв»), Экза Дарк Сайдириэль и Техно Механикус. От топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис у Маска родились Азур, Страйдер и Валькирия.

На сегодняшний день известно о 12 признанных детях Илона Маска: трое — от Граймс, трое — от Зилис, остальные — от его первой супруги Джастин Маск. Также у него был первенец по имени Невада, родившийся в 2002 году, который скончался в возрасте десяти недель.

Ромул — легендарный основатель Рима, согласно древнеримской мифологии. Считается, что он вместе со своим братом Ремом был сыном бога Марса и весталки Реи Сильвии. Братьев, по преданию, вскормил волчица. Впоследствии Ромул убил Рема во время спора о месте основания города и стал первым царём Рима.