Илон Маск дал жизнь «‎легиону» детей ради мечты заселить Землю гениями

Американский бизнесмен Илон Маск называет своих детей «легионом» и стремится увеличить число людей с высоким уровнем интеллекта на планете. На данный момент у предпринимателя минимум 14 детей от четырёх женщин, включая певицу Граймс и директора по операциям его компании Neuralink Шивон Зилис. Как сообщает The Wall Street Journal, у Маска может быть гораздо больше потомства, чем известно широкой публике.

«В рамках мрачного видения мира Маском цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения. Он стремится исправить исторический момент, помогая дать жизнь на Земле большему числу людей с высоким уровнем интеллекта», — говорится в материале.

Во время беременности писательницы Эшли Сент-Клэр, которая считается матерью его предполагаемого ребёнка, Маск предложил привлечь дополнительных женщин, чтобы «ускорить» процесс рождения ещё большего количества детей. Источники утверждают, что потенциальных матерей для своих детей миллиардер ищет через соцсеть Х.

«Чтобы достичь уровня легиона до наступления апокалипсиса, нам нужно будет использовать суррогатных матерей», — приводит издание сообщение Маска Сент-Клэр.