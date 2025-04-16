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Регион
16 апреля, 15:40
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Под Белгородом 10-летний мальчик поднял с земли мину «колокольчик» и погиб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

10-летний мальчик погиб в Белгородской области, подняв с земли мину «колокольчик». Ребенок, в руках которого взорвалась мина, погиб до приезда скорой. О трагедии сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня тяжёлый день для всех нас. Погиб ребёнок. Трагедия произошла в селе Маломихайловка Шебекинского округа. 10-летний мальчик поднял с земли мину «колокольчик», и она взорвалась у него в руках», — сообщил губернатор.

Виды мин, которые в приграничье разбрасывают ВСУ. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

Виды мин, которые в приграничье разбрасывают ВСУ. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

Он призвал родителей объяснить детям, что ни в коем случае нельзя поднимать с земли неизвестные предметы.

«Вы видите, насколько коварен враг», — заключил Гладков.

Горловка усеяна коварными минами «колокольчик» после украинской атаки на рынок
Горловка усеяна коварными минами «колокольчик» после украинской атаки на рынок

Похожий случай произошёл в марте в Курской области. Там мирный житель собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который потом детонировал у него в кармане. В результате детонации мины «колокольчик» мужчина погиб.

Александра Вишнякова
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