Под Белгородом 10-летний мальчик поднял с земли мину «колокольчик» и погиб

10-летний мальчик погиб в Белгородской области, подняв с земли мину «колокольчик». Ребенок, в руках которого взорвалась мина, погиб до приезда скорой. О трагедии сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня тяжёлый день для всех нас. Погиб ребёнок. Трагедия произошла в селе Маломихайловка Шебекинского округа. 10-летний мальчик поднял с земли мину «колокольчик», и она взорвалась у него в руках», — сообщил губернатор.

Виды мин, которые в приграничье разбрасывают ВСУ. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

Он призвал родителей объяснить детям, что ни в коем случае нельзя поднимать с земли неизвестные предметы.

«Вы видите, насколько коварен враг», — заключил Гладков.