Под Белгородом 10-летний мальчик поднял с земли мину «колокольчик» и погиб
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10-летний мальчик погиб в Белгородской области, подняв с земли мину «колокольчик». Ребенок, в руках которого взорвалась мина, погиб до приезда скорой. О трагедии сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня тяжёлый день для всех нас. Погиб ребёнок. Трагедия произошла в селе Маломихайловка Шебекинского округа. 10-летний мальчик поднял с земли мину «колокольчик», и она взорвалась у него в руках», — сообщил губернатор.
Виды мин, которые в приграничье разбрасывают ВСУ. Фото © Telegram/Настоящий Гладков
Он призвал родителей объяснить детям, что ни в коем случае нельзя поднимать с земли неизвестные предметы.
«Вы видите, насколько коварен враг», — заключил Гладков.
Похожий случай произошёл в марте в Курской области. Там мирный житель собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который потом детонировал у него в кармане. В результате детонации мины «колокольчик» мужчина погиб.