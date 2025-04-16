«Нужно целомудрие»: Демограф столкнулся с хейтом после призыва «не раздвигать ноги» до свадьбы

Директор «Института демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко заявил о необходимости для женщины соблюдать целомудрие. По словам специалиста, нет смысла обсуждать критику людей его слов о том, что не надо «раздвигать ноги» до свадьбы.

«Обсуждать критику не вижу смысла, хотя сама по себе такая критика является диагнозом для общества. Тысячелетия абсолютно во всех культурах во всех уголках земли прекрасно знали, что необходимо целомудрие для женщин и что аборты делать нельзя. Вы вряд ли сможете без особого исследования назвать мне период и страну в истории человечества до XX века, где это не было бы общепризнанным табу, скрепой, законом — как хотите, так и называйте», – подчеркнул он в беседе с «Газетой.ru».

Ткаченко отметил, что люди, которым не нравится данный тезис, просто не дружат с логикой, историей и естеством. Кроме того, специалист добавил, что количество абортов заметно сократится, если женщины будут более ответственно подходить к случайным половым связям. По его словам, это неоспоримый очевидный тезис.