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Регион
16 апреля, 16:00

ФСБ показала видео задержания и допроса готовившего теракт в Пятигорске

Наши коллеги из телеканала «Звезда» опубликовали кадры оперативной съёмки задержания террориста, который планировал атаку на посетителей досугового центра в Пятигорске. Злоумышленник не вспомнил, что хранил дома бутылки с зажигательной смесью, когда к нему нагрянули сотрудники ФСБ.

Видео © Телеканал «Звезда»

На вопрос, имеются ли в его квартире наркотики, оружие, или взрывчатые вещества, мужчина ответил: «Нет, нету ничего такого». Однако позже на допросе во всём сознался под тяжестью улик.

«Приехал на заработки в Пятигорск. В интернете познакомился с членами «Исламского Государства»* и по их указанию планировал совершить теракт в одном из культурных центров города Пятигорска», — заявил подозреваемый на видео.

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О том, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске, стало известно ранее в среду. Нападение готовил гражданин Центральной Азии, участник международной террористической организации. После теракта он планировал отправиться в Сирию для участия в боевых действиях.

* Запрещённая в России террористическая организация

Обложка ©

Телеканал «Звезда»

Марина Фещенко
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