В Приднестровье перезахоронили останки Неизвестного солдата времён ВОВ
В Тирасполе перезахоронили останки неизвестного солдата. Обложка © Пресс-служба Вадима Красносельского
В Тирасполе состоялась торжественная церемония перезахоронения останков Неизвестного солдата Красной Армии, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Место погребения выполнено в точной копии, как и в Москве. Глава Приднестровья Вадим Красносельский обратился к соотечественникам со словами благодарности за то, что они помнят подвиг советского народа и бережно хранят свою историю.
В Тирасполе перезахоронили останки Неизвестного солдата. Видео © пресс-служба Вадима Красносельского
«Мы не знаем его фамилии и звания, места и дня рождения, обстоятельств гибели. Но теперь у этого героя есть дата и место упокоения. 16 апреля 2025 года. Тираспольский Мемориал Славы. Здесь его дом. Его семья. Его Родина», — сказал политик, его слова приводятся на сайте администрации.
Красносельский отметил, что в Приднестровье не переписывают историю и помнят о Великой Победе советских войск над фашизмом. Чиновник заверил, что его народ всегда будет благодарен предкам за самопожертвование и героизм в борьбе с нацистами тех лет. В церемонии принял участие и российский посол Олег Озеров.
Ранее ФСБ рассекретила документы о казни пионера-героя Вити Коробкова в Крыму. Мальчик вместе с отцом ушёл в партизаны в годы Великой Отечественной войны. 14 февраля 1944 года фашисты схватили обоих. Несмотря на жестокие пытки, ни отец, ни сын не раскрыли врагу сведений о своих товарищах. Михаила расстреляли 28 февраля вместе с другими партизанами, а 15-летнего Витю — 9 марта того же года. Рассекреченный протокол допроса Ибрагима Аганина, работавшего переводчиком у фашистов, раскрывает, что казнь Вити совершил Эмиль Нюрнберг, швед по происхождению. До войны он жил в селе Шведендорф на Херсонщине, а после оккупации примкнул к нацистам, прославившись особой беспощадностью при допросах.