В Приднестровье перезахоронили останки Неизвестного солдата времён ВОВ

В Тирасполе состоялась торжественная церемония перезахоронения останков Неизвестного солдата Красной Армии, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Место погребения выполнено в точной копии, как и в Москве. Глава Приднестровья Вадим Красносельский обратился к соотечественникам со словами благодарности за то, что они помнят подвиг советского народа и бережно хранят свою историю.

В Тирасполе перезахоронили останки Неизвестного солдата. Видео © пресс-служба Вадима Красносельского

«Мы не знаем его фамилии и звания, места и дня рождения, обстоятельств гибели. Но теперь у этого героя есть дата и место упокоения. 16 апреля 2025 года. Тираспольский Мемориал Славы. Здесь его дом. Его семья. Его Родина», — сказал политик, его слова приводятся на сайте администрации.

Красносельский отметил, что в Приднестровье не переписывают историю и помнят о Великой Победе советских войск над фашизмом. Чиновник заверил, что его народ всегда будет благодарен предкам за самопожертвование и героизм в борьбе с нацистами тех лет. В церемонии принял участие и российский посол Олег Озеров.