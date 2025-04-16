АНО «БЧП» и АНО «МЦРИ» стали партнёрами для подготовки экспедиции по Евразии

АНО «Больше, чем путешествие» и АНО «Международный центр региональной интеграции» подписали соглашение о партнёрстве в рамках подготовки к международной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии». Документ скрепили подписями генеральный директор АНО «МЦРИ» Ислам Назаралиев и руководитель АНО «БЧП» Олеся Тетерина.

Экспедиция, которая стартует 6 июня из Москвы и завершится 26 июля в Душанбе, пройдёт через 30 городов пяти стран: России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. В составе кортежа из более чем 25 автомобилей отправятся свыше 70 участников — учёные, предприниматели, блогеры и общественные деятели.

Рабочие группы организаций. Фото © Предоставлено Life.ru

Особое внимание уделено молодёжной программе: АНО «БЧП» организует насыщенный тур для 20 блогеров из стран-участниц, включающий культурные маршруты, тематические экскурсии и специальные программы, направленные на межкультурный диалог.

Момент подписания. Фото © Предоставлено Life.ru

«Подписание соглашения с АНО «Больше, чем путешествие» — важный шаг к созданию живой, объединяющей платформы в Евразии. Вместе мы строим пространство доверия и дружбы, где молодёжь стран-участниц знакомится, учится друг у друга и делится новыми идеями», — прокомментировал Ислам Назаралиев, генеральный директор АНО «МЦРИ».

«Этот проект идеально соответствует современным тенденциям в туризме, которые продвигает наша программа. Будущее туротрасли — за путешествиями, которые не только объединяют, но и приносят пользу, расширяя кругозор молодёжи. Мы уверены, что наше сотрудничество с АНО «МЦРИ» откроет новые возможности для развития полезных путешествий в России, а также позволит транслировать наш опыт на другие дружественные страны», — отметила генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.

Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество в гуманитарной, научной и деловой сферах, включая совместные мероприятия, образовательные инициативы и продвижение русского языка как средства межнационального общения. Кульминацией экспедиции станет Центральноазиатский международный экономический форум в Душанбе 22 июля, который соберёт более 500 представителей деловых, научных и культурных кругов.

Экспедиция протяжённостью восемь тысяч километров объединит бизнес, науку и культуру, создавая новые возможности для международного сотрудничества. АНО «Больше, чем путешествие» является оператором одноимённой программы Росмолодёжи, благодаря которой более 235 тысяч молодых людей смогли познакомиться с уникальными местами России и внести вклад в развитие регионов.