В Bosch ответили на слухи о возвращении в Россию

Дочерняя структура концерна Bosch — BSH Hausgeräte — официально заявила об отсутствии деловых связей с Россией и заверила в отсутствии планов по их возобновлению. Как сообщила РИА «Новости» представитель компании Ева Бауэршмидт, все подразделения BSH Hausgeräte получили строгий запрет на ведение бизнеса с российскими партнёрами, включая поставки техники и комплектующих.

«BSH Hausgeräte больше не поддерживает никаких деловых отношений с Россией. Компания также больше не поставляет продукцию и комплектующие в Россию. Всем нашим подразделениям и сотрудникам по всему миру предписано не вести бизнес с Россией. Мы не планируем это менять», — ответила она на письменный запрос агентства.

Производство бытовой техники на заводе в Санкт-Петербурге было остановлено ещё в марте 2022 года. Сейчас предприятие перешло под внешнее управление АО «Газпром бытовые системы» — решение, принятое российскими властями без согласования с BSH. В компании подчёркивают, что ни ООО «БСХ Бытовые Приборы», ни новый администратор не имеют прав на использование брендов Bosch и других товарных знаков группы.