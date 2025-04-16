Несчастный случай чудом удалось предотвратить в Уфе. Сегодня на улице Кремлевской прохожие стали свидетелями леденящего душу зрелища: внезапно оторвавшийся от крыши кусок шифера рухнул в опасной близости от мужчины, гулявшего с коляской.

Ребëнка в коляске и мужчину едва не убило упавшим с крыши куском шифера в Уфе. Видеео © SHOT

Камера домофона зафиксировала этот пугающий момент. Его публикует SHOT. Лишь невероятная удача позволила избежать трагических последствий.

«Да ты в рубашке родился!» — сказал очевидец едва не погибшему уфимцу с коляской.