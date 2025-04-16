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Регион
16 апреля, 16:47

Ребëнка в коляске и мужчину едва не убило упавшим с крыши куском шифера в Уфе

Несчастный случай чудом удалось предотвратить в Уфе. Сегодня на улице Кремлевской прохожие стали свидетелями леденящего душу зрелища: внезапно оторвавшийся от крыши кусок шифера рухнул в опасной близости от мужчины, гулявшего с коляской.

Ребëнка в коляске и мужчину едва не убило упавшим с крыши куском шифера в Уфе. Видеео © SHOT

Камера домофона зафиксировала этот пугающий момент. Его публикует SHOT. Лишь невероятная удача позволила избежать трагических последствий.

«Да ты в рубашке родился!» — сказал очевидец едва не погибшему уфимцу с коляской.

Упавшая с крыши наледь едва не убила восьмилетнюю девочку в Барнауле
Упавшая с крыши наледь едва не убила восьмилетнюю девочку в Барнауле

Ранее в Комсомольске-на-Амуре зимняя стихия обернулась травмой для маленького горожанина. На улице Парижской Коммуны шестилетний ребёнок стал жертвой внезапного обрушения наледи, сорвавшейся с крыши. Среагировав молниеносно, прохожие вызвали скорую, его госпитализировали с диагнозом «ушибы мягких тканей». Инцидент вызвал обеспокоенность у местных жителей, задающихся вопросом о безопасности пешеходных зон в зимний период.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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