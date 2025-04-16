Ребëнка в коляске и мужчину едва не убило упавшим с крыши куском шифера в Уфе
Несчастный случай чудом удалось предотвратить в Уфе. Сегодня на улице Кремлевской прохожие стали свидетелями леденящего душу зрелища: внезапно оторвавшийся от крыши кусок шифера рухнул в опасной близости от мужчины, гулявшего с коляской.
Ребëнка в коляске и мужчину едва не убило упавшим с крыши куском шифера в Уфе. Видеео © SHOT
Камера домофона зафиксировала этот пугающий момент. Его публикует SHOT. Лишь невероятная удача позволила избежать трагических последствий.
«Да ты в рубашке родился!» — сказал очевидец едва не погибшему уфимцу с коляской.
Ранее в Комсомольске-на-Амуре зимняя стихия обернулась травмой для маленького горожанина. На улице Парижской Коммуны шестилетний ребёнок стал жертвой внезапного обрушения наледи, сорвавшейся с крыши. Среагировав молниеносно, прохожие вызвали скорую, его госпитализировали с диагнозом «ушибы мягких тканей». Инцидент вызвал обеспокоенность у местных жителей, задающихся вопросом о безопасности пешеходных зон в зимний период.
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