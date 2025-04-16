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Регион
16 апреля, 16:58
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МЧС: Площадь пожара в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратов

Площадь пожара в Курске возросла до 17 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС. Произошло частичное обрушение конструкций. Для борьбы с огнём увеличено число сотрудников до 100. Задействовано 30 единиц техники.

Видео © Пресс-служба МЧС России

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Более 300 малышей спасли из детсада под Самарой из-за разрушительного лесного пожара

Напомним, вблизи Курского подшипникового завода произошел серьезный пожар. Свидетели утверждают, что огонь вспыхнул в одном из арендуемых помещений, принадлежащем владельцу местного шиномонтажа. Информации о пострадавших не поступало.

Обложка ©

Пресс-служба МЧС

Александра Мышляева
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