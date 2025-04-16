МЧС: Площадь пожара в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратов
Площадь пожара в Курске возросла до 17 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС. Произошло частичное обрушение конструкций. Для борьбы с огнём увеличено число сотрудников до 100. Задействовано 30 единиц техники.
Видео © Пресс-служба МЧС России
Напомним, вблизи Курского подшипникового завода произошел серьезный пожар. Свидетели утверждают, что огонь вспыхнул в одном из арендуемых помещений, принадлежащем владельцу местного шиномонтажа. Информации о пострадавших не поступало.
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Пресс-служба МЧС