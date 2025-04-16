Польша признала государство Палестина

Польша официально признаёт Палестину как государство. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, согласно информации, предоставленной пресс-службой министерства.

«Польша уважает право Израиля на существование и права палестинского народа. Польша признаёт палестинское государство — у нас есть посол в Варшаве», — сказал он.