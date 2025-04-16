Польша признала государство Палестина
Польша официально признаёт Палестину как государство. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, согласно информации, предоставленной пресс-службой министерства.
«Польша уважает право Израиля на существование и права палестинского народа. Польша признаёт палестинское государство — у нас есть посол в Варшаве», — сказал он.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в котором выразил несогласие с предложением о создании суверенного государства Палестина. Он объяснил свою позицию тем, что такая страна может стать «площадкой для иранского терроризма».
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