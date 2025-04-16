Грандиозная задача: Путин уверен, что однажды яблони зацветут и на Марсе

Президент России Владимир Путин в беседе со студентами МГТУ имени Баумана высказал уверенность в том, что человечество в конечном итоге осуществит полёт на Марс, несмотря на всю сложность этого проекта. Вспомнив строки из популярной советской песни «И на Марсе будут яблони цвести», глава государства отметил, что хотя выращивание яблонь на Красной планете остаётся под вопросом, стремление человечества к освоению дальнего космоса не вызывает сомнений.

Путин подчеркнул, что для реализации марсианской программы предстоит решить ряд фундаментальных задач. В первую очередь необходимо обеспечить безопасное длительное пребывание человека в условиях дальнего космоса. Также потребуются прорывные решения в области передачи информации и энергообеспечения будущих марсианских станций. Президент напомнил, что история знает множество примеров, когда изначально казавшиеся невыполнимыми проекты впоследствии успешно реализовывались.

«Но в целом, это грандиозная задача, интересная, и уверен, она будет всё больше сторонников собирать», — заключил российский лидер.