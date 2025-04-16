Путин рассказал о значении подвига Юрия Гагарина для россиян

Сейчас в центре внимания стоит развитие российской космической отрасли с акцентом на долгосрочные перспективы. Первопроходцы космоса задали высокую планку. Память о подвиге Юрия Гагарина объединяет поколения россиян. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на совещании, посвящённом космической деятельности.

Президент подчеркнул, что обсуждение этой темы всегда несет особую ответственность, добавив, что мы чтим первопроходцев, которые установили для нас высокие стандарты.

Путин о развитии космической отрасли. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Совсем недавно, 12 апреля, мы все вместе отмечали День космонавтики, день, когда в космос полетел первый человек, этим человеком был нашим соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин», — отметил президент.

Путин добавил, что память о героизме Гагарина продолжает объединять россиян сегодня.