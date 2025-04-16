В ЦБ допустили рост ключевой ставки из-за ситуации с инфляцией

Банк России может увеличить ключевую ставку, если динамика дезинфляции не достигнет цели по инфляции в 4%. Об этом сообщили на сайте регулятора. В Центробанке пояснили, что в марте месячный рост цен продолжал замедляться, но всё равно оставался высоким. При этом показатели устойчивой динамики цен в основном показывали снижение.

«Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий», — сказано в сообщении.

ЦБ отметил, что в 2025 году инфляция снизится до семи-восьми процентов. К 2026 году она вернётся к четырём процентам.